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Киноафиша Сериалы Реванш Сезоны Сезон 1 Серия 13

Реванш 2011 - 2015 13 серия 1 сезон

8.6 Оцените
10 голосов
Все серии 1 сезона «Реванш»
Пилот
Сезон 1 / Серия 1 21 сентября 2011
Доверие
Сезон 1 / Серия 2 28 сентября 2011
Предательство
Сезон 1 / Серия 3 5 октября 2011
Двуличие
Сезон 1 / Серия 4 12 октября 2011
Чувство вины
Сезон 1 / Серия 5 19 октября 2011
Интрига
Сезон 1 / Серия 6 26 октября 2011
Шарады
Сезон 1 / Серия 7 2 ноября 2011
Предательство
Сезон 1 / Серия 8 16 ноября 2011
Подозрение
Сезон 1 / Серия 9 23 ноября 2011
Лояльность
Сезон 1 / Серия 10 7 декабря 2011
Принуждение
Сезон 1 / Серия 11 4 января 2012
Бесчестье
Сезон 1 / Серия 12 11 января 2012
Обязательство
Сезон 1 / Серия 13 18 января 2012
Восприятие
Сезон 1 / Серия 14 8 февраля 2012
Хаос
Сезон 1 / Серия 15 15 февраля 2012
Хаос
Сезон 1 / Серия 16 29 февраля 2012
Сомнения
Сезон 1 / Серия 17 18 апреля 2012
Справедливость
Сезон 1 / Серия 18 25 апреля 2012
Отпущение грехов
Сезон 1 / Серия 19 2 мая 2012
Наследие
Сезон 1 / Серия 20 9 мая 2012
Горе
Сезон 1 / Серия 21 16 мая 2012
Расплата
Сезон 1 / Серия 22 23 мая 2012
О чем cерия

В 1 сезоне 13 серии сериала «Реванш» Конрад узнает о том, что Шарлотта на самом деле не является его биологической дочерью. Конечно, это происходит не без помощи главной героини. Виктория обвиняет Эмили в поджоге, а Дэниел решается на предложение.

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