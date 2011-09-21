В 1 сезоне 13 серии сериала «Реванш» Конрад узнает о том, что Шарлотта на самом деле не является его биологической дочерью. Конечно, это происходит не без помощи главной героини. Виктория обвиняет Эмили в поджоге, а Дэниел решается на предложение.