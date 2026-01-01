Оповещения от Киноафиши
Реванш
1
Реванш
Места съёмок
Места и даты съемок сериала Реванш
Основные места съемок сериала Реванш
Саутпорт, Северная Каролина, США
Лос-Анджелес, Калифорния, США
Где снимали известные сцены
Дом Эмили «оригинал»
Переулок Галечного Берега, дом 6249, Саутпорт, штат Северная Каролина, США
Студия
Студия Raleigh Manhattan Beach — 1600 авеню Роузкранс, Манхэттен-Бич, Калифорния, США
Студия
MBS Media Campus — авеню Роузкранс, 1600, Манхэттен-Бич, Калифорния, США
Сезон 1 — в качестве дома Нолана
27326 Уайндинг-Уэй, Малибу, Калифорния, США
