Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Скиталец 2»
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
RUS
Русский
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
График выхода
Новости
Рейтинги
Подборки
Киноафиша
Сериалы
Воскрешение
Сезоны
Сезон 2
Актеры и роли
Актёры 2 сезона сериала «Воскрешение» (2014)
О сериале
Сезоны
Новости
Кадры
Актеры и роли
Постеры
Места съёмок
Актеры сериала «Воскрешение»
Вся информация о сериале
Омар Эппс
Omar Epps
Фрэнсис Фишер
Frances Fisher
Lucille Langston
Мэтт Крэйвен
Matt Craven
Sheriff Fred Langston
Мэтт Крэйвен
Matt Craven
Devin Kelley
Devin Kelley
Maggie Langston
Марк Хилдрет
Mark Hildreth
Pastor Tom Hale
Самира Армстронг
Samaire Armstrong
Elaine Richards
Landon Gimenez
Landon Gimenez
Jacob Langston
Кертвуд Смит
Kurtwood Smith
Henry Langston
Мишель Фэйрли
Michelle Fairley
Кэтлин Манро
Kathleen Munroe
Кайл Сикор
Kyle Secor
Джим Пэррак
Jim Parrack
Гленн Флешлер
Glenn Fleshler
В августе скупаю болгарский перец ящиками — и запекаю: узнала у шеф-повара рецепт умопомрачительного лечо
Правда ли, что кошки опасны для пенсионеров? Инфекционист назвал настоящие группы риска — ответ вас удивит
Клянчу лотки от яиц у всей родни — бесценная вещь для дачи и дома: показываю 5 идей, которые выручат любую хозяйку
«Одиссея», конечно, крута, но историки бы поспорили: зато эти 3 фильма хвалят за достоверность – у всех 7.7+ на IMDb
«В бой идут одни старики», а в тест – фанаты фильма: на 5 вопросов о нем ответят только знатоки
10 лучших фильмов 2026 года с высокими оценками — от 7,1 до 8,5 баллов на IMDb: обязательны к просмотру, если любите кино
Смерть генерала МВД помогла «Месту встречи» выйти на экраны СССР — Говорухин не скрывал: «Все свалили на покойного»
Сразу после «Человека-паука» побегу в кино на эту новинку — «самый приятный сюрприз этого лета»: рейтинг со старта 7+
Этому детективу СССР уже 40+ лет, а он смотрится на одном дыхании: «включаешь на 5 минут – и уже не хочется уходить»
«От улыбки станет всем светлей»: угадаете 6 советских фильмов всего по одному улыбающемуся герою? (тест)
НТВ раскрыл карты на новый сезон: «Трудно быть богом», «Невский» и возвращение старых хитов — что ждёт зрителей в 2026–2027 годах
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить