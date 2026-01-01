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Киноафиша Сериалы Воскрешение Сезоны Сезон 2 Актеры и роли

Актёры 2 сезона сериала «Воскрешение» (2014)

Актеры сериала «Воскрешение» Вся информация о сериале
Омар Эппс
Омар Эппс Omar Epps
Фрэнсис Фишер
Фрэнсис Фишер Frances Fisher
Lucille Langston Мэтт Крэйвен
Мэтт Крэйвен Matt Craven
Sheriff Fred Langston Мэтт Крэйвен
Мэтт Крэйвен Matt Craven
Devin Kelley
Devin Kelley
Maggie Langston
Марк Хилдрет Mark Hildreth
Pastor Tom Hale Самира Армстронг
Самира Армстронг Samaire Armstrong
Elaine Richards
Landon Gimenez
Landon Gimenez
Jacob Langston
Кертвуд Смит
Кертвуд Смит Kurtwood Smith
Henry Langston Мишель Фэйрли
Мишель Фэйрли Michelle Fairley
Кэтлин Манро
Кэтлин Манро Kathleen Munroe
Кайл Сикор
Кайл Сикор Kyle Secor
Джим Пэррак
Джим Пэррак Jim Parrack
Гленн Флешлер
Гленн Флешлер Glenn Fleshler
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