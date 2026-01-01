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Актёры 1 сезона сериала «Воскрешение» (2014)
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Актеры сериала «Воскрешение»
Вся информация о сериале
Омар Эппс
Omar Epps
Фрэнсис Фишер
Frances Fisher
Lucille Langston
Мэтт Крэйвен
Matt Craven
Мэтт Крэйвен
Matt Craven
Sheriff Fred Langston
Devin Kelley
Maggie Langston
Николас Гонсалес
Nicholas Gonzalez
Deputy Connor Cuesta
Марк Хилдрет
Mark Hildreth
Pastor Tom Hale
Самира Армстронг
Samaire Armstrong
Elaine Richards
Сэм Хэзелдайн
Sam Hazeldine
Caleb Richards
Landon Gimenez
Jacob Langston
Landon Gimenez
Кертвуд Смит
Kurtwood Smith
Henry Langston
Вероника Картрайт
Veronica Cartwright
Джеймс Таппер
James Tupper
Кэтлин Манро
Kathleen Munroe
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