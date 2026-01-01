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Актёры 1 сезона сериала «Воскрешение» (2014)

Актеры сериала «Воскрешение» Вся информация о сериале
Омар Эппс
Омар Эппс Omar Epps
Фрэнсис Фишер
Фрэнсис Фишер Frances Fisher
Lucille Langston Мэтт Крэйвен
Мэтт Крэйвен Matt Craven
Мэтт Крэйвен
Мэтт Крэйвен Matt Craven
Sheriff Fred Langston
Devin Kelley
Maggie Langston
Николас Гонсалес
Николас Гонсалес Nicholas Gonzalez
Deputy Connor Cuesta
Марк Хилдрет Mark Hildreth
Pastor Tom Hale Самира Армстронг
Самира Армстронг Samaire Armstrong
Elaine Richards Сэм Хэзелдайн
Сэм Хэзелдайн Sam Hazeldine
Caleb Richards
Landon Gimenez
Jacob Langston
Landon Gimenez
Кертвуд Смит
Кертвуд Смит Kurtwood Smith
Henry Langston Вероника Картрайт
Вероника Картрайт Veronica Cartwright
Джеймс Таппер
Джеймс Таппер James Tupper
Кэтлин Манро
Кэтлин Манро Kathleen Munroe
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