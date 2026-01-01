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Актёры 3 сезона сериала «Псы резервации» (2023)

Актеры сериала «Псы резервации» Вся информация о сериале
Девери Джейкобс
Девери Джейкобс Devery Jacobs
Айзек Ареллянес
Айзек Ареллянес Isaac Arellanes
Д’Фарао Ун-А-Тай
Д’Фарао Ун-А-Тай D'Pharaoh Woon-A-Tai
Mato Standing Soldier
Каньехтио Хорн
Каньехтио Хорн Kaniehtiio Horn
Джон Гец
Джон Гец John Getz
Грэм Грин
Грэм Грин Graham Greene
Лэйн Фэктор Lane Factor
Cheese
Паулина Алексис Paulina Alexis
Willie Jack
Haley Sims
Сара Подемски Sarah Podemski
Итан Хоук
Итан Хоук Ethan Hawke
Гэри Фармер
Гэри Фармер Gary Farmer
Кирк Фокс Kirk Fox
Тамара Подемски
Тамара Подемски Tamara Podemski
Нэйтан Алексис Nathan Alexis
Яна Шмидинг Jana Schmieding
Лили Гладстоун
Лили Гладстоун Lily Gladstone
Janae Collins
Элва Гуэрра
Элва Гуэрра Elva Guerra
Мэттью Кардаропл
Мэттью Кардаропл Matthew Cardarople
Уэс Стьюди
Уэс Стьюди Wes Studi
Джон Праудстар Jon Proudstar
Мэйкон Блэр
Мэйкон Блэр Macon Blair
Занн МаКларнон
Занн МаКларнон Zahn McClarnon
Кимберли Герерро Kimberly Guerrero
Ивэн Эдамс Evan Adams
Darryl W. Handy
Брэндон Бойд Brandon Boyd
Стерлин Харьо Sterlin Harjo
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