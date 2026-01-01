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Вернуться в 1997
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Актеры и роли
Актёры 1 сезона сериала «Вернуться в 1997» (2012)
О сериале
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Кадры
Актеры и роли
Постеры
Актеры сериала «Вернуться в 1997»
Вся информация о сериале
Ын-джи Юнг
Eun-ji Jung
Со Ин-гук
Seo In-gook
Ли Хо Вон
Hoya
Щин Со-юль
So-yul Shin
Ын Джи-вон
Eun Ji-won
Ли Щи-он
Lee Shi-eon
Сон Джон-хо
Jong-ho Song
Сон Дон-иль
Seong Dong-il
Ли Иль-хва
Lee Il-hwa
Чон Гён-ми
Kyung-mi Jung
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