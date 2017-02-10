В 4 сезоне 16 серии сериала «Царство» историческая сага подходит к финалу. Мария приказывает Ботвеллу убить обезумевшего Дарнли, чем пользуется Джон Нокс. Елизавета тем временем разрывает помолвку с Фердинандом, а Генрих и Карл примиряются.
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