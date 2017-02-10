В 4 сезоне 12 серии сериала «Царство» отношения Марии и Дарнли продолжают ухудшаться. Масла в огонь подливает землетрясение, которое позволяет Джону Ноксу обвинить шотландскую королеву в бездействии. Во Франции Карл принимает ряд спорных решений.
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