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Киноафиша Сериалы Царство Сезоны Сезон 4 Серия 12

Царство 2013 - 2017 12 серия 4 сезон

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Все серии 4 сезона «Царство»
С друзьями как эти
Сезон 4 / Серия 1 10 февраля 2017
Крупица лжи
Сезон 4 / Серия 2 17 февраля 2017
Прыжки веры
Сезон 4 / Серия 3 24 февраля 2017
Игра с огнем
Сезон 4 / Серия 4 3 марта 2017
Горные игры
Сезон 4 / Серия 5 17 марта 2017
Любовь и смерть
Сезон 4 / Серия 6 24 марта 2017
Hanging Swords
Сезон 4 / Серия 7 31 марта 2017
Неизведанные воды
Сезон 4 / Серия 8 7 апреля 2017
Дернуть за все ниточки
Сезон 4 / Серия 9 14 апреля 2017
Лучший мужчина
Сезон 4 / Серия 10 28 апреля 2017
Глубокой ночью
Сезон 4 / Серия 11 5 мая 2017
Шантаж
Сезон 4 / Серия 12 12 мая 2017
Смертельный удар
Сезон 4 / Серия 13 19 мая 2017
Невеста. Коробка. Тело
Сезон 4 / Серия 14 2 июня 2017
Кровь в воде
Сезон 4 / Серия 15 9 июня 2017
Чего ей это стоило
Сезон 4 / Серия 16 16 июня 2017
О чем серия

В 4 сезоне 12 серии сериала «Царство» отношения Марии и Дарнли продолжают ухудшаться. Масла в огонь подливает землетрясение, которое позволяет Джону Ноксу обвинить шотландскую королеву в бездействии. Во Франции Карл принимает ряд спорных решений.

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