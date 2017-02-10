В 4 сезоне 11 серии сериала «Царство» Мария и Дарнли готовятся к осуществлению плана по захвату престола в Англии. Однако разногласия между супругами ставят успех миссии под угрозу. Во Франции Генрих решает свергнуть Карла с королевского трона.
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