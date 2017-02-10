Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Сериалы Царство Сезоны Сезон 4 Серия 1

Царство 2013 - 2017 1 серия 4 сезон

7.9 Оцените
10 голосов
Все серии 4 сезона «Царство»
С друзьями как эти
Сезон 4 / Серия 1 10 февраля 2017
Крупица лжи
Сезон 4 / Серия 2 17 февраля 2017
Прыжки веры
Сезон 4 / Серия 3 24 февраля 2017
Игра с огнем
Сезон 4 / Серия 4 3 марта 2017
Горные игры
Сезон 4 / Серия 5 17 марта 2017
Любовь и смерть
Сезон 4 / Серия 6 24 марта 2017
Hanging Swords
Сезон 4 / Серия 7 31 марта 2017
Неизведанные воды
Сезон 4 / Серия 8 7 апреля 2017
Дернуть за все ниточки
Сезон 4 / Серия 9 14 апреля 2017
Лучший мужчина
Сезон 4 / Серия 10 28 апреля 2017
Глубокой ночью
Сезон 4 / Серия 11 5 мая 2017
Шантаж
Сезон 4 / Серия 12 12 мая 2017
Смертельный удар
Сезон 4 / Серия 13 19 мая 2017
Невеста. Коробка. Тело
Сезон 4 / Серия 14 2 июня 2017
Кровь в воде
Сезон 4 / Серия 15 9 июня 2017
Чего ей это стоило
Сезон 4 / Серия 16 16 июня 2017
О чем серия

В 4 сезоне 1 серии сериала «Царство» столкновение с Джоном Ноксом заставляет Марию Стюарт усомниться в преданности союзников. Королева Испании Елизавета Валуа приезжает во Францию, где воссоединяется со своей матерью Екатериной Медичи.

Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

Сейчас обсуждают Заклятие монахини
Заклятие монахини 1 комментарий
Городские легенды: Парк кошмаров
Городские легенды: Парк кошмаров 2 комментария
Супермен
Супермен 14 комментариев
Хабаров разберется, что там натворили сектанты в Ленинграде: чего ждать от второго сезона «Страха над Невой»
Общались только жестами? Действительно ли Сулейман запретил говорить во дворце после смерти Хюррем
«Это не анонс»: создатель «Игры в кальмара» объяснил появление Кейт Бланшетт в финале
ИИ снова взялся за советское кино: попробуйте угадать 5 культовых фильмов по рисункам нейросети (тест)
В СССР сняли немало летних сказок и мультфильмов: тест покажет, хорошо ли вы их помните
На ком женится Орхан Бей в сериале «Основание: Осман»? Увы, это не та, кого герой искренне любил
«Выделялась скулами и губами алого цвета»: ИИ создал портрет Махидевран по историческим описаниям — сценаристы все же не промахнулись (фото)
Новый сериал по «Гарри Поттеру» теперь точно будет следовать книгам Роулинг — на это намекает одна деталь со съемок
Самый кассовый фильм о Джеймсе Бонде по-прежнему занимает топовые позиции в стриминговых чартах — спустя 13 лет после премьеры
С «Интерстелларом» все понятно: но сможете ли вы узнать 5 других фильмов по кадрам с космонавтами? (тест)
«Декстер: Воскрешение» всего за 3 серии установил уникальный рекорд: даже оригинальному сериалу до него — как до Луны
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше