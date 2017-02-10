В 4 сезоне 1 серии сериала «Царство» столкновение с Джоном Ноксом заставляет Марию Стюарт усомниться в преданности союзников. Королева Испании Елизавета Валуа приезжает во Францию, где воссоединяется со своей матерью Екатериной Медичи.
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