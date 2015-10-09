В 3 сезоне 8 серии сериала «Царство» свадьба Марии и дона Карлоса в шаге от срыва, тогда как Екатерина подозревается в отравлении Франциска. Между тем из Шотландии приходят вести о том, что Елизавета взяла в заложники родственников Лолы.
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