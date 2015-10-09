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Царство 2013 - 2017 7 серия 3 сезон

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Все серии 3 сезона «Царство»
Три королевы, два тигра
Сезон 3 / Серия 1 9 октября 2015
Обрученные
Сезон 3 / Серия 2 16 октября 2015
Крайние меры
Сезон 3 / Серия 3 23 октября 2015
Цена
Сезон 3 / Серия 4 6 ноября 2015
Прояснение
Сезон 3 / Серия 5 13 ноября 2015
Борьба или бегство
Сезон 3 / Серия 6 20 ноября 2015
Пес и заяц
Сезон 3 / Серия 7 4 декабря 2015
Наша погибель
Сезон 3 / Серия 8 8 января 2016
Брак
Сезон 3 / Серия 9 15 января 2016
Фальшивые синяки
Сезон 3 / Серия 10 22 января 2016
Правопреемство
Сезон 3 / Серия 11 25 апреля 2016
Выхода нет
Сезон 3 / Серия 12 2 мая 2016
Странная парочка
Сезон 3 / Серия 13 9 мая 2016
К смерти
Сезон 3 / Серия 14 16 мая 2016
Безопасный проход
Сезон 3 / Серия 15 23 мая 2016
Клан
Сезон 3 / Серия 16 6 июня 2016
Злоумышленники
Сезон 3 / Серия 17 13 июня 2016
Пауки в банке
Сезон 3 / Серия 18 20 июня 2016
О чем серия

В 3 сезоне 7 серии сериала «Царство» во Францию приезжает дон Карлос, намеренный взять Марию в жены. Однако визит Гидлона, действующего в интересах Елизаветы, ставит брак под угрозу. Баш и Дельфина тем временем выслеживают убийцу.

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