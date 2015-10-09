В 3 сезоне 4 серии сериала «Царство» из Шотландии поступают дурные вести: де Гиз тяжело больна и нуждается в помощи Марии. Между тем в Англии королева Елизавета становится жертвой сплетен, спровоцированных появлением дона Карлоса.
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