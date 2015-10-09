В 3 сезоне 3 серии сериала «Царство» прибытие во Францию нового посла Англии в компании Антуана де Бурбона вынуждает Марию скрывать болезнь Франциска всеми возможными способами. Помощь приходит оттуда, откуда ее никто не ждал.
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