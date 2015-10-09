В 3 сезоне 14 серии сериала «Царство» армия Марии помогает Грир и Алоизу Каслрою сбежать. Елизавета узнает от Лолы информацию об обстоятельствах смерти собственной матери. Выясняется, что за лжесвидетельством стоит Беатрис Сомерсет.
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