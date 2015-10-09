В 3 сезоне 13 серии сериала «Царство» планы Ватикана вынуждают Марию принять предложение Роберта, из-за чего над жизнью Гидеона нависает опасность. Екатерина с помощью Баша узнает, что рыцари действуют в интересах династии Валуа.
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