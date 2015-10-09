В 3 сезоне 11 серии сериала «Царство» коронация Карла омрачена чередой жестоких убийств. Баш находит доказательства того, что преступления совершил мясник замка, но Екатерина подозревает Кристофа. В Англии Лола сообщает Елизавете имя отравителя.
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