В 3 сезоне 10 серии сериала «Царство» Гидеон и Мария объединяются против Елизаветы. Чтобы добиться освобождения Агаты, они разыгрывают представление. Герцог Бойнел заключает брак с Клод, но домашнее насилие приводит к аннулированию соглашения.
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