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Актёры 1 сезона сериала «Царство» (2013)

Актеры сериала «Царство» Вся информация о сериале
Аделаида Кэйн Adelaide Kane
Меган Фоллоуз
Меган Фоллоуз Megan Follows
Catherine de' Medici
Torrance Coombs
Тоби Регбо
Тоби Регбо Toby Regbo
Celina Sinden
Jenessa Grant
Aylee
Кэйтлин Стэйси
Кэйтлин Стэйси Caitlin Stasey
Анна Попплуэлл
Анна Попплуэлл Anna Popplewell
Lola Кэйтлин Стэйси
Кэйтлин Стэйси Caitlin Stasey
Kenna
Алан Ван Спранг Alan van Sprang
Кэтрин Прескотт
Кэтрин Прескотт Kathryn Prescott
Россиф Сазерленд
Россиф Сазерленд Rossif Sutherland
Эми Бреннеман
Эми Бреннеман Amy Brenneman
Тед Атертон Ted Atherton
Тамо Пеникетт
Тамо Пеникетт Tahmoh Penikett
Ханна Эмили Андерсон
Ханна Эмили Андерсон Hannah Emily Anderson
Майкл Аронов
Майкл Аронов Michael Aronov
Кэти Боланд Katie Boland
Орландо Сил Orlando Seale
Грег Брайк
Грег Брайк Greg Bryk
Майкл Терриоль Michael Therriault
Джонатан Кельтц Jonathan Keltz
Leith Bayard
Гил Дарнелл Gil Darnell
Яэль Гробглас
Яэль Гробглас Yael Grobglas
Дэниэл Фазерс
Дэниэл Фазерс Daniel Fathers
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