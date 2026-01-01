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Актёры 1 сезона сериала «Истории молодых» (2020)

Актеры сериала «Истории молодых» Вся информация о сериале
Пак По-гом Park Bo-geom
Пак Со-дам
Пак Со-дам So-dam Park
Пён У-сок
Пён У-сок Byeon Woo-seok
Щин Э-ра Shin Ae-ra
Paul Battle
Kwon Ban-suk
Goo Bon-jin
Kim Bi-bi
Ли Чхан-хун
Ли Чхан-хун Lee Chang-hoon
Щин Дон-ми Shin Dong-mi
Сон Чхан-мин Son Chang-min
Джисон Чо Jiseung Cho
Ким Гон-у Kim Geon-woo
Ха Хи-ра Ha Hee-ra
Соль Ин-а Seol In-ah
Park Eun-yeong
Ли Джэ-вон Lee Jae-won
Хери Hyeri
Хери Hyer
Ko Han-min
Lee Hae-woon
Хан Джин-хи Han Jin-hee
Кан Хан-на
Кан Хан-на Kang Han-na
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