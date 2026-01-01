Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Мятеж»
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
RUS
Русский
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
График выхода
Новости
Рейтинги
Подборки
Киноафиша
Сериалы
Истории молодых
Сезоны
Сезон 1
Актеры и роли
Актёры 1 сезона сериала «Истории молодых» (2020)
О сериале
Сезоны
Кадры
Актеры и роли
Саундтреки
Постеры
Места съёмок
Актеры сериала «Истории молодых»
Вся информация о сериале
Пак По-гом
Park Bo-geom
Пак Со-дам
So-dam Park
Пён У-сок
Byeon Woo-seok
Щин Э-ра
Shin Ae-ra
Paul Battle
Kwon Ban-suk
Goo Bon-jin
Kim Bi-bi
Ли Чхан-хун
Lee Chang-hoon
Щин Дон-ми
Shin Dong-mi
Сон Чхан-мин
Son Chang-min
Джисон Чо
Jiseung Cho
Ким Гон-у
Kim Geon-woo
Ха Хи-ра
Ha Hee-ra
Соль Ин-а
Seol In-ah
Park Eun-yeong
Ли Джэ-вон
Lee Jae-won
Хери
Hyeri
Хери
Hyer
Ko Han-min
Lee Hae-woon
Хан Джин-хи
Han Jin-hee
Кан Хан-на
Kang Han-na
Жадина-говядина или щедрая душа? Этот тест расскажет всю правду о вас меньше чем за минуту
Не сушу мяту и вам не советую — нашла способ, как сохранить ее аромат до зимы: радости нет предела
Пластиковый экран под ванной — прошлый век и колхоз: 4 замены, которые сразу делают интерьер современнее
После «Ликвидации» — сразу один из лучших сериалов с Пореченковым: не зря получил 8,3 балла, ведь «потрясающий и глубокопатриотичный»
«Бредятина полная»: 1 сентября стартует только 2 сезон «Олдскула», но зрители уже недовольны — даже Аронова не спасает
Если наберёте 9 из 9 — Кар-Карыч вами бы гордился! Забавный тест по самым неожиданным героям «Смешариков»
Режиссер «Ликвидации» снял сериал про Штирлица до «17 мгновений весны»: достойная предыстория с оценкой 7.8
Не только Netflix и HBO: 5 недооценённых фантастических сериалов, которые стоят вашего внимания — №3 посмотрела залпом
Netflix снял самый дорогой индийский сериал – на RT 91% свежести, на IMDb — 8,6 из 10, но зрители сгорают от стыда
«Мы Вас любим. Где-то в глубине души»: тест для тех, кто уверен, что знает «Служебный роман» наизусть
На любви к «Кавказской пленнице» и «Иронии судьбы» этот тест не пройти: вспомните 5 фильмов СССР про август по кадру
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить