Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер сериала На службе у дьявола
Киноафиша Сериалы На службе у дьявола Сезоны

На службе у дьявола, список сезонов

Reaper 18+
Год выпуска 2007
Страна США
Эпизод длится 60 минут
Телеканал The CW

Рейтинг сериала

7.8
Оцените 10 голосов
7.7 IMDb
Написать отзыв
Список сезонов сериала «На службе у дьявола»
На службе у дьявола - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
18 эпизодов 25 сентября 2007 - 20 мая 2008
 
На службе у дьявола - Сезон 2 / Season 2 Сезон 2 / Season 2
13 эпизодов 3 марта 2009 - 26 мая 2009
 
Что за красная комната в «Твин Пикс» Линча? Странный символ, который запутал даже преданных фанатов
Скучаете по интригам на Вистерии Лейн? Вот 5 сериалов, которые точно понравятся фанатам «Отчаянных домохозяек»
Этот сериал НТВ триумфально статанул, а закончился разочарованием — почему фанаты называют его финал предательством?
Гус Фринг в «Во все тяжкие» и «Соле» был не тем, за кого себя выдает: вот почему Гектор ненавидел его на самом деле
Басилашвили опрокидывает рюмочку и спит, как сурок: кардиолог объяснила, чем опасно «зелье для долголетия» Фрейндлих — дожить до 100 не мечтайте
Звезда «Игры престолов» сыграет главную роль в будущей приключенческой драме — она основана на всем известной легенде
Вырезали, и очень зря: удаленные сцены, которые могли бы сделать культовые фильмы совсем другими
«Ни за какие деньги»: Никифоров после «Боя с тенью» зарёкся играть боксёров на всю жизнь — вселенная дала знак свыше
Почему у Микасы и Леви одна фамилия: вопрос волнует всех новых фанатов «Атаки титанов» — объясняем, кто герои друг другу
Доносы, американцы и клиническая смерть: Сергей Бондарчук категорически не хотел снимать «Войну и мир» — но вмешались реальные военные
«Горбатая лошадь» или «Необычный вор»: сможете угадать 5 фильмов СССР по иностранным переводам названий? (тест)
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше