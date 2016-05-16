В 5 сезоне 5 серии сериала «Реальные пацаны» Ник придумывает крутой слоган, который обязательно выиграет ему выборы. Он также помогает будущей избирательнице со сломанной сантехникой. В это же время Машка устраивает большой праздник без мужа.
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