В 5 сезоне 5 серии сериала «Реальные пацаны» Ник придумывает крутой слоган, который обязательно выиграет ему выборы. Он также помогает будущей избирательнице со сломанной сантехникой. В это же время Машка устраивает большой праздник без мужа.