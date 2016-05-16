В 5 сезоне 30 серии сериала «Реальные пацаны» подопечный Николая заступается за преподавательницу, которую обвинили в краже учебной собственности. Но кто на самом деле виноват в случившемся? Параллельно Коля ревнует жену к некому Владимиру...
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