В 5 сезоне 24 серии сериала «Реальные пацаны» друзья придумывают большой сюрприз на день рождения отца Леры. Однако все идет не по плану, в итоге они поджигают порт. Ознобихин заботится о своем горе-начальнике, который оказался на дне стакана.