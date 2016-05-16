В 5 сезоне 24 серии сериала «Реальные пацаны» друзья придумывают большой сюрприз на день рождения отца Леры. Однако все идет не по плану, в итоге они поджигают порт. Ознобихин заботится о своем горе-начальнике, который оказался на дне стакана.
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