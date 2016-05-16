В 5 сезоне 21 серии сериала «Реальные пацаны» Ник помогает своему воспитаннику завоевать сердце любимой девушки. Получается как обычно — не очень. В это же время Эдик пытается заработать хоть немного денег. Он сдает свои вещи в свой же магазин.