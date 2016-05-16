В 5 сезоне 2 серии сериала «Реальные пацаны» по завету тестя Коля собирается участвовать в выборах, теперь он станет главной надеждой семьи. Валерия устраивает карьеру в журналистике и выясняет тайны своей родословной. Мария встречает нового парня.
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