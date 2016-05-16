В 5 сезоне 19 серии сериала «Реальные пацаны» Ник никак не может разобраться со всеми делами. Его сын нуждается во внимании, а подопечный устраивает пожар. Отчим просит о помощи, друзья предлагают поучаствовать в важном городском соревновании.