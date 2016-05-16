В 5 сезоне 15 серии сериала «Реальные пацаны» Иванович уговаривает пиарщицу Коляна бросить его одного перед самыми выборами. Что будет делать герой? Некстати на помощь приходит Антон, который знакомится с дочерью его главного конкурента.