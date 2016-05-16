В 5 сезоне 14 серии сериала «Реальные пацаны» Коляша готовит новое заявление для журналистов. На этот раз он разоблачит Евсеева. Параллельно Антон и Вован оказываются жертвами поджога. Но был ли этот пожар запланированным изначально?
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