В 5 сезоне 12 серии сериала «Реальные пацаны» кандидат в депутаты Наумов получает особое место в рейтинговой таблице. Он, как минимум, превосходит всех своих соперников. Есть ли у Коли шанс победить? Эдик хочет отбить женщину у ее нового ухажера.