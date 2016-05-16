В 5 сезоне 12 серии сериала «Реальные пацаны» кандидат в депутаты Наумов получает особое место в рейтинговой таблице. Он, как минимум, превосходит всех своих соперников. Есть ли у Коли шанс победить? Эдик хочет отбить женщину у ее нового ухажера.
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