В 7 сезоне 8 серии сериала «Рэй Донован» у Дэрила появляется шанс встретиться с Декланом Салливаном. Терри и Банчи едут на север штата, пытаясь уладить дела с Шаманом. Рэй и Смитти оказываются в непростой ситуации, заметая следы.
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