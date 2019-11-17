В 7 сезоне 1 серии сериала «Рэй Донован» нью-йоркские события остаются в прошлом. Примирившись с семьей, Рэй продолжает посещать сеансы психотерапии, делая первые успехи. Но коррумпированный мэр убеждает «чистильщика» вернуться к грязной работе.
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