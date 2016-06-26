В 4 сезоне 12 серии сериала «Рэй Донован» федералы продолжают искать рычаги давления на русских, используя Соню. Рэй узнает о лейкемии Эбби, а затем дает приказ Гектору выиграть поединок. Микки обнаруживает в картине контрабанду наркотиков.
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