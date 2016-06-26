В 4 сезоне 11 серии сериала «Рэй Донован» семья сталкивается с агентом Фрэнком Барнсом. Федерал требует, чтобы Рэй выдал информацию о русских, но получает отказ. Между тем Микки едет в Вегас, чтобы сделать ставку на проигрыш Гектора в матче.
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