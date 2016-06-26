В 4 сезоне 1 серии сериала «Рэй Донован» глава семейства продолжает восстанавливаться после перестрелки, пытаясь найти общий язык с дочкой Бриджит. Тем временем Микки скрывается от детектива Манси в штате Невада и замышляет очередное преступление.
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