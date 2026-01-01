Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Мятеж»
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
RUS
Русский
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
График выхода
Новости
Рейтинги
Подборки
Киноафиша
Сериалы
Воспитанные волками
Сезоны
Сезон 2
Актеры и роли
Актёры 2 сезона сериала «Воспитанные волками» (2022)
О сериале
Сезоны
Новости
Статьи
Кадры
Актеры и роли
Саундтреки
Постеры
Трейлеры
Похожие
Места съёмок
Актеры сериала «Воспитанные волками»
Вся информация о сериале
Аманда Коллин
Amanda Collin
Mother
Абубакар Салим
Abubakar Salim
Father
Винта МакГрат
Winta McGrath
Campion
Нив Алгар
Niamh Algar
Sue
Трэвис Фиммел
Travis Fimmel
Джордан Лоугрэн
Jordan Loughran
Феликс Джемисон
Felix Jamieson
Матиас Варела
Matias Varela
Этан Хаззард
Ethan Hazzard
Аасия Шах
Aasiya Shah
Смотрю в окно на птиц и мух в Яблочный Спас — и точно знаю, каким будет сентябрь: эти 2 приметы не подводят годами
Подглядела, что клинеры кладут в холодильник от вони: сделала так же – навсегда забыла про затхлость
Пластиковый экран под ванной — прошлый век и колхоз: 4 замены, которые сразу делают интерьер современнее
Французский сериал пересняли для НТВ: «снят как в добрых советских традициях» – пишут о российской версии
Если наберёте 9 из 9 — Кар-Карыч вами бы гордился! Забавный тест по самым неожиданным героям «Смешариков»
Со Стругацких переключились на Булычева — «Кинопоиск» переснял советскую фантастику 1980 года на новый лад
Осень-2026 может пройти под знаком «Арсеньева»: почему новый сериал Okko уже вызывает интерес у десятков тысяч зрителей
HBO переснял провальный боевик с Рейнольдсом и получился шедевр: 95% у критиков и лучший средний рейтинг во вселенной Ганна
Netflix снял самый дорогой индийский сериал – на RT 91% свежести, на IMDb — 8,6 из 10, но зрители сгорают от стыда
«Бредятина полная»: 1 сентября стартует только 2 сезон «Олдскула», но зрители уже недовольны — даже Аронова не спасает
Не только Netflix и HBO: 5 недооценённых фантастических сериалов, которые стоят вашего внимания — №3 посмотрела залпом
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить