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Воспитанные волками
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Актеры и роли
Актёры 1 сезона сериала «Воспитанные волками» (2020)
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Актеры сериала «Воспитанные волками»
Вся информация о сериале
Аманда Коллин
Amanda Collin
Mother
Абубакар Салим
Abubakar Salim
Father
Винта МакГрат
Winta McGrath
Campion
Трэвис Фиммел
Travis Fimmel
Нив Алгар
Niamh Algar
Sue
Джордан Лоугрэн
Jordan Loughran
Joshua James
Матиас Варела
Matias Varela
Феликс Джемисон
Felix Jamieson
Бронте Кармайкл
Bronte Carmichael
Этан Хаззард
Ethan Hazzard
Аасия Шах
Aasiya Shah
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