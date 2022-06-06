Меню
Новости о сериале «Воспитанные волками»
Новости о сериале «Воспитанные волками»
Сериал «Воспитанные волками» закрыт после второго сезона
По данным СМИ, причина состоит в переменах внутри Warner Bros.
Написать
6 июня 2022 10:06
Вышел новый трейлер второго сезона «Воспитанных волками»
Онлайн-кинотеатр «Амедиатека» представил русскоязычную версию ролика.
Написать
14 января 2022 10:59
Премьера второго сезона «Воспитанных волками» состоится в начале февраля
Появился первый постер.
Написать
15 декабря 2021 14:02
HBO Max представил трейлер второго сезона «Воспитанных волками»
В ролике огласили официальную дату премьеры.
Написать
6 декабря 2021 12:40
