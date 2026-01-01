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Рагнарек
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Актёры 1 сезона сериала «Рагнарек» (2020)
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Актеры сериала «Рагнарек»
Вся информация о сериале
Давид Александр Шохолт
David Stakston
Magne
Йонас Страндт Гравли
Jonas Strand Gravli
Laurits
Герман Томмераас
Herman Tømmeraas
Fjor
Тереза Фростад Эггесбё
Theresa Frostad Eggesbø
Saxa
Эмма Бонс
Emma Bones
Gry
Генриетта Стинстрап
Henriette Steenstrup
Turid
Гисли Орн Гардарссон
Gísli Örn Garðarsson
Vidar
Сюннёве Макоди Лунд
Synnøve Macody Lund
Ran
Эли Анне Линнестад
Eli Anne Linnestad
Одд Магнус Уильямсон
Odd-Magnus Williamson
Изелин Шумба
Iselin Shumba Skjævesland
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