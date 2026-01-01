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Киноафиша Сериалы Рагнарек Сезоны Сезон 1 Актеры и роли

Актёры 1 сезона сериала «Рагнарек» (2020)

Актеры сериала «Рагнарек» Вся информация о сериале
Давид Александр Шохолт
Давид Александр Шохолт David Stakston
Magne Йонас Страндт Гравли
Йонас Страндт Гравли Jonas Strand Gravli
Laurits Герман Томмераас
Герман Томмераас Herman Tømmeraas
Fjor Тереза Фростад Эггесбё
Тереза Фростад Эггесбё Theresa Frostad Eggesbø
Saxa
Эмма Бонс Emma Bones
Gry
Генриетта Стинстрап Henriette Steenstrup
Turid
Гисли Орн Гардарссон
Гисли Орн Гардарссон Gísli Örn Garðarsson
Vidar Сюннёве Макоди Лунд
Сюннёве Макоди Лунд Synnøve Macody Lund
Ran
Эли Анне Линнестад Eli Anne Linnestad
Одд Магнус Уильямсон Odd-Magnus Williamson
Изелин Шумба Iselin Shumba Skjævesland
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