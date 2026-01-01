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Радио «Романтика»
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Актеры и роли
Актёры 1 сезона сериала «Радио «Романтика»» (2018)
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Актеры и роли
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Актеры сериала «Радио «Романтика»»
Вся информация о сериале
Юн Ду-джун
Yoon Doo-joon
Юн Пак
Yoon Park
Lee Kang
Квак Тон-ён
Kwak Dong-yeon
Юра
Yura
Чо Бён-гю
Jo Byeong-gyoo
Ан До-гю
An Do-gyoo
Щим Ын-у
Shim Eun-woo
Ким Хе-ын
Kim Hye-eun
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