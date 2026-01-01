«Обои – это скучно и неинтересно»: от камня до дерева – 7 уникальных альтернатив, которые вскоре заменят их навсегда

Кабачковые оладьи мукой не забиваю: повторил рецепт Ларисы Рубальской — получились пышные и не водянистые

«Попки» болгарских перцев отправляю в морозилку вместо помойки: готовлю пюре, приправу и даже икру – чудо-продукт почти что задаром

5 новых триллеров, которые уже можно посмотреть онлайн: №3 включите хотя бы ради Аль Пачино

У «Йеллоустоуна» будет продолжение с МакКонахи: еще даже сценарий не написан, но первые детали известны

Пореченков теперь Раст Коул: Kion снял российского «Настоящего детектива» — получилась «добротная чернуха»

У Netflix есть сериал с вайбом «Твин Пикса» и «Американской истории ужасов»: вышел 13 лет назад, но смотрится на одном дыхании

Если у вас интуиция круче, чем у Холмса и Брагина: 5 детективов, в которых невозможно найти убийцу до самого финала

Как Гимли попал на собрание «Братства кольца»? Гнома вообще не должно было быть в отряде — но Джексон не стал ничего объяснять

До 2 сезона «Гангстерленда» ровно 1 месяц: Гай Ричи не пощадил героя Харди — нас ждут кровь, война и раскол в семье