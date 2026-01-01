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Королева Соно
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Актеры и роли
Актёры 1 сезона сериала «Королева Соно» (2020)
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Актеры сериала «Королева Соно»
Вся информация о сериале
Стивен Джон Уард
Steven John Ward
Перл Туси
Pearl Thusi
Queen Sono
Вуйо Дабула
Vuyo Dabula
Конни Чайуми
Connie Chiume
Кейт Ликориш
Kate Liquorish
Loyiso Madinga
Fred
Джейсон Коуп
Jason Cope
Роб ван Вуурен
Rob van Vuuren
Viljoen
Чи Мхенде
Chi Mhende
Наташа Лоринг
Natasha Loring
Ronald Mkwanazi
Mbali Mlotshwa
Nova
Сечаба Мароджеле
Sechaba Morojele
Джонатан Пиенаар
Jonathan Pienaar
Otto Nobela
Раймонд Офула
Raymond Ofula
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