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Киноафиша Сериалы Королева юга Сезоны Сезон 5 Актеры и роли

Актёры 5 сезона сериала «Королева юга» (2021)

Актеры сериала «Королева юга» Вся информация о сериале
Алисе Брага
Алисе Брага Alice Braga
Тереза Мендоса Хемки Мадера
Хемки Мадера Hemky Madera
Поте Гальвес Питер Гадиот
Питер Гадиот Peter Gadiot
Джеймс Вальдес
Молли Барнетт Molly Burnett
Райан О’Нан
Райан О’Нан Ryan O'Nan
Павел Личникофф
Павел Личникофф Pavel Lychnikoff
Вера Черный Vera Cherny
Дэвид Эндрюс
Дэвид Эндрюс David Andrews
Судья Сесил Лафайет Алими Баллард
Алими Баллард Alimi Ballard
Antonio Jaramillo
Шариф Аткинс
Шариф Аткинс Sharif Atkins
Элвис Ноласко Elvis Nolasco
Майкл Серверис
Майкл Серверис Michael Cerveris
Ив Харлоу
Ив Харлоу Eve Harlow
Артуро дель Пуэрто Arturo Del Puerto
Лэнс Э. Николс
Лэнс Э. Николс Lance E. Nichols
Рэй Проскиа Ray Proscia
Нед Вон Ned Vaughn
Alejandro Barrios
Мик Вотфорд Myk Watford
Джэми Гектор
Джэми Гектор Jamie Hector
Луис Бордонада Luis Bordonada
Селестин Кориэль Celestino Cornielle
Marius Biegai
Шанталь Морис Chantal Maurice
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