Во 2 сезоне 9 серии сериала «Королева юга» наступает день встречи Терезы и Камиллы с Девоном Финчем. Женщины не догадываются, что за ними установлена слежка. Сумеют ли они скрыться от киллеров? Потрясенный Эпифаньо идет на неожиданную сделку.