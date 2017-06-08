Во 2 сезоне 9 серии сериала «Королева юга» наступает день встречи Терезы и Камиллы с Девоном Финчем. Женщины не догадываются, что за ними установлена слежка. Сумеют ли они скрыться от киллеров? Потрясенный Эпифаньо идет на неожиданную сделку.
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