Во 2 сезоне 7 серии сериала «Королева юга» героини ищут нового поставщика. В противном случае, Камилле и Терезе нечем будет платить. Эпифаньо угрожает их планам, но, обнаружив радом с дочерью символ Эль Санто, начинает беспокоиться.
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