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Киноафиша Сериалы Королева юга Сезоны Сезон 2 Серия 7

Королева юга 2016 7 серия 2 сезон

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Все серии 2 сезона «Королева юга»
Тело Христово
Сезон 2 / Серия 1 8 июня 2017
Бог и адвокат
Сезон 2 / Серия 2 15 июня 2017
Сделка с дьяволом
Сезон 2 / Серия 3 22 июня 2017
Поцелуй Иуды
Сезон 2 / Серия 4 29 июня 2017
Рождение Боливии
Сезон 2 / Серия 5 6 июля 2017
Дорога смерти
Сезон 2 / Серия 6 13 июля 2017
Цена веры
Сезон 2 / Серия 7 20 июля 2017
Запереть море в шаре
Сезон 2 / Серия 8 27 июля 2017
Лишь материнская любовь
Сезон 2 / Серия 9 3 августа 2017
Пускайте клоунов
Сезон 2 / Серия 10 10 августа 2017
Темная полоса
Сезон 2 / Серия 11 17 августа 2017
Время боли
Сезон 2 / Серия 12 24 августа 2017
Час погибели
Сезон 2 / Серия 13 31 августа 2017
О чем cерия

Во 2 сезоне 7 серии сериала «Королева юга» героини ищут нового поставщика. В противном случае, Камилле и Терезе нечем будет платить. Эпифаньо угрожает их планам, но, обнаружив радом с дочерью символ Эль Санто, начинает беспокоиться.

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