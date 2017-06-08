Во 2 сезоне 3 серии сериала «Королева юга» флэшбек раскрывает события трехмесячной давности, связанные с Гуэро. Пытаясь уничтожить пути для контрабанды наркотиков Эпифаньо, Тереза и Джеймс сталкиваются с группой американских пограничников.
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