Во 2 сезоне 11 серии сериала «Королева юга» Тереза и Келли Энн оказываются в бегах, тогда как верность Джеймса подвергается очередной проверке. После ожесточенной схватки с головорезами, становится ясно, что время для бегства прошло.
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