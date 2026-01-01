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Киноафиша Сериалы Королева юга Сезоны Сезон 2 Актеры и роли

Актёры 2 сезона сериала «Королева юга» (2017)

Актеры сериала «Королева юга» Вся информация о сериале
Алисе Брага
Алисе Брага Alice Braga
Тереза Мендоса Вероника Фалькон
Вероника Фалькон Veronica Falcón
Камила Варгас Питер Гадиот
Питер Гадиот Peter Gadiot
Джеймс Вальдес Хемки Мадера
Хемки Мадера Hemky Madera
Поте Гальвес Джон Майкл Экер
Джон Майкл Экер Jon-Michael Ecker
Херардо Тарасена
Херардо Тарасена Gerardo Taracena
Ник Сагар
Ник Сагар Nick Sagar
Детектив Алонзо Лойя Жоаким ди Алмейда
Жоаким ди Алмейда Joaquim de Almeida
Дон Эпифанио Варгас Янси Ариас
Янси Ариас Yancey Arias
Райан О’Нан
Райан О’Нан Ryan O'Nan
Марк Консуэлос
Марк Консуэлос Mark Consuelos
Стивен Бауэр
Стивен Бауэр Steven Bauer
Мишель Дювал Michel Duval
Бретт Каллен
Бретт Каллен Brett Cullen
Молли Барнетт Molly Burnett
Филип Энтони-Родригес
Филип Энтони-Родригес Philip Anthony-Rodriguez
Nikki Dixon
Паола Андино Paola Andino
Карлос Санс Carlos Sanz
ЭмСи Лайт MC Lyte
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