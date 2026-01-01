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Скоро в прокате «Скиталец 2»
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Королева юга
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Актеры и роли
Актёры 1 сезона сериала «Королева юга» (2016)
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Актеры сериала «Королева юга»
Вся информация о сериале
Алисе Брага
Alice Braga
Тереза Мендоса
Вероника Фалькон
Veronica Falcón
Камила Варгас
Жустина Мачадо
Justina Machado
Бренда Парра
Питер Гадиот
Peter Gadiot
Джеймс Вальдес
Хемки Мадера
Hemky Madera
Поте Гальвес
Херардо Тарасена
Gerardo Taracena
Риго Санчес
Rigo Sanchez
Марк Консуэлос
Mark Consuelos
Сэл Лопес
Sal Lopez
Карлос Гомес
Carlos Gómez
Джеймс Мартинес
James Martinez
Travis Johns
Джон Майкл Экер
Jon-Michael Ecker
Брент Смига
Brent Smiga
Хулио Седильо
Julio Cesar Cedillo
Efrain Figueroa
Жоаким ди Алмейда
Joaquim de Almeida
Дон Эпифанио Варгас
Грант Гаррисон
Grant Garrison
Жан Пол Сан Педро
Jean Paul San Pedro
Стивен Тейлор
Steven Taylor
Лобо Себастиан
Lobo Sebastian
Уилл Бейнбринк
Will Beinbrink
Марко Родригес
Marco Rodríguez
Рафаэль Амайа
Rafael Amaya
Дэвид Мальдонадо
David Maldonado
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