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Киноафиша Сериалы Королева юга Сезоны Сезон 1 Актеры и роли

Актёры 1 сезона сериала «Королева юга» (2016)

Актеры сериала «Королева юга» Вся информация о сериале
Алисе Брага
Алисе Брага Alice Braga
Тереза Мендоса Вероника Фалькон
Вероника Фалькон Veronica Falcón
Камила Варгас Жустина Мачадо
Жустина Мачадо Justina Machado
Бренда Парра Питер Гадиот
Питер Гадиот Peter Gadiot
Джеймс Вальдес Хемки Мадера
Хемки Мадера Hemky Madera
Поте Гальвес Херардо Тарасена
Херардо Тарасена Gerardo Taracena
Риго Санчес
Риго Санчес Rigo Sanchez
Марк Консуэлос
Марк Консуэлос Mark Consuelos
Сэл Лопес Sal Lopez
Карлос Гомес Carlos Gómez
Джеймс Мартинес
Джеймс Мартинес James Martinez
Travis Johns
Джон Майкл Экер
Джон Майкл Экер Jon-Michael Ecker
Брент Смига Brent Smiga
Хулио Седильо
Хулио Седильо Julio Cesar Cedillo
Efrain Figueroa
Жоаким ди Алмейда
Жоаким ди Алмейда Joaquim de Almeida
Дон Эпифанио Варгас
Грант Гаррисон Grant Garrison
Жан Пол Сан Педро Jean Paul San Pedro
Стивен Тейлор Steven Taylor
Лобо Себастиан Lobo Sebastian
Уилл Бейнбринк
Уилл Бейнбринк Will Beinbrink
Марко Родригес Marco Rodríguez
Рафаэль Амайа Rafael Amaya
Дэвид Мальдонадо
Дэвид Мальдонадо David Maldonado
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