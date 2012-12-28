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Киноафиша Сериалы Пыхчево Сезоны Сезон 2 Серия 9

Пыхчево 2012 - 2013 9 серия 2 сезон

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Все серии 2 сезона «Пыхчево»
Эпизод 1
Сезон 2 / Серия 1 28 декабря 2012
Эпизод 2
Сезон 2 / Серия 2 25 марта 2013
Эпизод 3
Сезон 2 / Серия 3 1 апреля 2013
Эпизод 4
Сезон 2 / Серия 4 1 июля 2013
Эпизод 5
Сезон 2 / Серия 5 8 июля 2013
Эпизод 6
Сезон 2 / Серия 6 19 августа 2013
Эпизод 7
Сезон 2 / Серия 7 26 августа 2013
Эпизод 8
Сезон 2 / Серия 8 9 сентября 2013
Эпизод 9
Сезон 2 / Серия 9 16 сентября 2013
О чем cерия

Во 2 сезоне 9 серии сериала «Пыхчево» история навевает мысли о Говарде Лавкрафте. Действительно, очередной день сулит не только возможные научные открытия, но и жуткие последствия чудовищной находки. А совершил ее, естественно, Ледник. 

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