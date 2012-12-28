Во 2 сезоне 9 серии сериала «Пыхчево» история навевает мысли о Говарде Лавкрафте. Действительно, очередной день сулит не только возможные научные открытия, но и жуткие последствия чудовищной находки. А совершил ее, естественно, Ледник.